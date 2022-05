Pompier mort, in timpul unei interventii!

Ancheta la Inspectoratul pentru Situati de Urgenta Arges dupa ce un pompier a murit ieri, in timpul serviciului. Acesta se afla in misiune, la un incendiu izbucnit in apropierea autostrazii, la kilometrul 113. A fost gasit de colegi cazut la pamant. Desi au fost demarate imediat manevrele de resuscitare, subofiterul nu a mai putut fi salvat!Plutonierul adjutant G.N., in varsta de 47 de ani, de la se afla in timpul serviciului cand a avut loc tragedia. Se presupune ca i s-ar fi facut rau in ... citeste toata stirea