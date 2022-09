Pompierii argeseni la zi aniversara!

Ieri a fost sarbatorita Ziua Pompierilor din Romania. Cu acest prilej, la sediul ISU Arges a avut loc o ceremonie militara si religioasa, depuneri de coroane la monumentul ridicat in cinstea eroilor pompieri, un exercitiu demonstrativ. Mai mutl de atat, a fost ziua portilor deschise in toate subunitatile pompierilor argeseni, precum si activitati de informare preventiva cu ocazia Zilei Informarii Preventive.Cu ocazia acestei zile a avut loc un ceremonial militar si religios in cadrul caruia ... citeste toata stirea