Maine va avea loc Noaptea Muzeelor, iar o parte din cetateni se va afla in numar mare la unele activitati ce vor avea loc in judetul nostru.Astfel, pentru a preveni si a asigura prima interventie la nevoie, pompierii argeseni vor desfasura o serie de activitati preventive si in permanenta vor fi pregatiti sa raspunda operativ cu mijloacele tehnice de interventie din dotare in vederea stingerii incendiilor, acordarii ajutorului medical de urgenta si salvarii persoanelor din medii ostile vietii. ... citeste toata stirea