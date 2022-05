Pompierul a murit strivit de autospeciala

Ieri a fost facuta autopsia plutonierului major Georgel Neacsa, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges. Pompierul a murit in timpul unui interventii la un incendiu de vegetatie pe A1. Medicul legist a stabilit, in urma necropsiei, ca subofiterul a fost calcat de autospeciala. In comunicarea oficiala, reprezentantii insitutiei amintite au precizat doar ca militarul "era cazut la pamant".Dupa ce a fost declarat decesul lui Georgel Neacsa trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul ... citeste toata stirea