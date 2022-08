Postasul a furat banii oamenilor!

Apoximativ 50.000 lei, bani care ar fi trebuit sa ajunga la pensionari, persoane cu handicap sau la copii, si-a insusit un postas din comuna Calinesti. Barbatul a fost trimis in judecata dupa ce s-a constatat ca nu a dus banii la oameni si a semnat in locul lor mandatele postale ca sa nu apara cu lipsa in gestiune.Postasul Nicolae U., de 49 de ani, din comuna Calinesti a fost dat in vileag de catre o femeie care a reclamat la Oficiului Judetean de Posta Arges, la sfarsitul lunii martie 2021, ... citeste toata stirea