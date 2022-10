Postasul a mancat banii pensionarilor!

Un control inopinat in gestiunea unui factor postal din Pitesti, a scos la iveala faptul ca angajatul are o lipsa de aproximativ 17.000 de lei. Luat la bani marunti s-a aflat ca salariatul Postei Romane a furat mai mult din banii unor pensionari. In incercarea lui de a sterge urmele delapidarii, a comis si alte infractiuni. Vedeti intreaga poveste si cum a reactionat Posta Romana, in materialul urmator.Pe data de 5 iulie 2018, sefi din cadrul Oficiului Judetean de Posta Arges au verificat ... citeste toata stirea