Povestea lui Elvis Presley de Romania: "Securitatea m-a cautat pentru ca am cerut dedicatii cu Elvis la Europa Libera si la Vocea Americii" VIDEO

La 8 august se vor implini 45 de ani de la decesul lui Elvis Presley. Cunoscut sub numele "Elvis Mioveni", Valentin Mogoase este cunoscut ca fiind cel mai infocat fan al lui Elvis din Romania, acesta modificandu-si si look-ul pentru a semana cu celebrul artist. Valentin Mogoase a sustinut numeroase concerte, a creat un club Elvis la Mioveni, a realizat o statuie a lui Elvis si a fost si la "Romanii au talent". Mutat de cativa ani in Germania, "Elvis Mioveni" sustine si acolo concerte in care il ... citeste toata stirea