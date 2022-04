Povestea speciala a manastirii ce gazduieste moastele unui sfant ocrotitor al familiei si cea mai veche lespede funerara a unui domnitor roman

Fosta capitala a Tarii Romanesti, Campulung Muscel gazduieste o serie de obiective turistice de o mare importanta istorica. Iar unul dintre aceste obiective este manastirea Negru Voda. In forma sa initiala, lacasul de cult a fost ctitorit la inceputul secolului al XIII-lea. In anul 1628, manastirea s-a surpat din cauza unui cutremur. Matei Basarab, al doilea ctitor al manastirii, a refacut din temelii lacasul distrus in urma devastatorului cutremur din 1628, transformand biserica de mir in ... citeste toata stirea