Povestea termelor romane vechi de aproape doua milenii descoperite intr-un sat din Arges

In satul argesean Voinesti din comuna Leresti, aflata la 61 de kilometri de Pitesti, au fost descoperite acum mai bine de 50 de ani mai multe terme romane si un castru. Iar cercetarile arheologice reluate in ultimii ani au scos la iveala noi detalii foarte interesante. Castrul si termele romane de la Voinesti se afla foarte aproape de intrarea in pasul Rucar-Bran si dateaza de la inceputul secolului al II-lea. Pozitia castrului de la Voinesti oferea posibilitatea controlului, atat al drumului ... citeste toata stirea