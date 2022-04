Povestea tulburatoare a militarului roman grav ranit in Afganistan. A stat o luna in coma, iar acum conduce echipa Romaniei la Jocurile Invictus

In perioada 16-22 aprilie, 20 de militari raniti in teatrele de operatiuni reprezinta Romania la Jocurile Invictus de la Haga, din Olanda. Iar capitanul echipei Romaniei este plutonierul adjutant principal Costinel Slaniceanu, un militar cu o poveste de viata impresionanta si in acelasi timp un exemplu admirabil de vointa. Costinel Slaniceanu a trecut prin incercari teribile, insa mereu a gasit puterea sa nu renunte si sa ramana pozitiv. A ramas orfan de tata la 6 ani, iar in urma unei explozii ... citeste toata stirea