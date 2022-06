Prefectul anunta ca se fac mai multe anchete dupa incendiul de la depozitul de deseuri

Prefectul judetului Arges, Radu Perianu, a precizat ca sunt in curs mai multe anchete in urma incendiului puternic de la depozitul de deseuri."Incendiul a fost stins, mai sunt mici focare, inca fumega, dar totul este sub control. Nu a avut de suferit calitatea aerului respirat de locutorii orasului Pitesti si a localitatilor limitrofe. Una din preocuparile mele aseara a fost corecta informare a opiniei publice pentru a nu se crea teorii ale conspiratiei sau cine stie ce alte motive de panica. ... citeste toata stirea