Pregatiri pentru inscrierea copiilor la crese

Avand in vedere ca timpul pana la inceperea inscrierii copiilor la crese este unul scurt, autoritatile locale din Mioveni vin in intampinarea parintilor cu mai multe informatii importante.Astfel, inscrierea copiilor in cadrul creselor din Mioveni, pentru anul scolar 2022-2023 se va realiza in perioada 06 - 17 iunie. Depunerea dosarelor se va face personal de catre unul din apartinatorii legali ai copiilor la sediul fiecarei crese. Prioritate vor avea reinscrierile beneficiarilor ce au ... citeste toata stirea