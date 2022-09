Pregatiri pentru Sarbatoarea Recoltei!

Producatorii agricoli si mesterii populari sunt asteptati la Mioveni sa isi expuna produsele in centrul orasului. Astfel, in perioada 7-9 octombrie, Primaria orasului Mioveni, Consiliul Local si Centrul Cultural Mioveni vor organiza cea de-a XIII-a editie a evenimentului "Targul Mesterilor Populari - Sarbatoarea Recoltei pe Valea Argeselului".Manifestarea devenita traditie este dedicata rodelor pamantului si muncii agricultorilor de peste an si este organizata sub forma unei expozitii cu ... citeste toata stirea