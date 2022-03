Prejudiciu de peste 1,26 milioane lei creat statului de un administrator din Pitesti, prin operatiuni fictive cu agregate minerale, utilaje si servicii de consultanta

Un afacerist din Pitesti, administratorul mai multor firme angrenate in evaziune fiscala, a reusit sa fenteze fiscul cu peste 1,26 milioane lei, inregistrand in contabilitate o serie de operatiuni fictive. Prejudiciul a fost creat cu ajutorul a doi complici. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in ... citeste toata stirea