Radu Perianu, Prefectul judetului Arges, a inmanat astazi 14 medalii de onoare in cadrul ceremoniei de premiere organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei."Evenimentul este proiectul meu de suflet! A plecat de la faptul ca mi-am dorit ca intr-o lume in care lucrurile rele se afla mai repede ca cele bune, sa oferim exemple pozitive. Imi doresc ca Argesul, ca toata tara sa vada prin cei premiati faptul ca avem modele de bune practici, ca sunt profesionisti in activitatea profesionala si ... citeste toata stirea