Premiera la Simfonia Lalelelor din acest an!

In perioada 15 - 17 aprilie 2022 va fi organizata, la Pitesti, Simfonia Lalelelor- editia 45. Premiera din acest an este ca celebra manifestare isi va schimba locatia. Simfonia Lalelelor nu va mai fi organizata la Casa Cartii ci in Parcul Lunca Argesului. M.S.Simbolul vietii culturale a municipiului Pitesti, festivalul "Simfonia Lalelelor" revine, in acest an, intr-o editie inedita, organizata in mijlocul naturii, in Parcul Lunca Argesului, unde au fost plantati, pentru bucuria localnicilor ... citeste toata stirea