Preot anchetat de ierarhi dupa ce a fost acuzat de vecini ca ii afuma cu tamaie si le arunca petarde in curte

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului anunta ca a demarat o cercetare interna in cazul preotului Vasile Loghin, acuzat, prin intermediul unui ziar din Arges, ca ii afuma cu tamaie si le arunca petarde in curte. Neintelegere intre vecini. Asa catalogheaza Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, intr-un comunicat de presa, scandalul care-l are ca protagonist pe parintele Vasile Loghin, preot la Biserica "Maica Precista" din Pitesti, scandal care face obiectul unor dezvaluiri ale ziarului Jurnalul ... citeste toata stirea