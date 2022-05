Preot si muncitor electrocutati la biserica!

Preotul bisericii din satul Borlesti si un muncitor, in varsta de 43 de ani, au fost electrocutati ieri, in timp ce efectuau lucrari la clopotnita din curtea lacasului sfant. Primul a scapat doar cu arsuri provocate de curentul electric, dar cel de-al doilea a fost preluat in stare critica de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila.Accidentul a avut loc ieri dupa-amiaza, in curtea bisericii din satul Borlesti, comuna Merisani. Alin M., de 43 de ani, din Pitesti, se oferise voluntar sa ... citeste toata stirea