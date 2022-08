Prescolarii pot fi inscrisi la gradinite pana la 1 septembrie

Parintii care nu au reusit sa inscrie copiii la gradinita, in primele doua etape, o mai pot face pana pe 1 septembrie.Parintii care nu au putut sa inscrie copiii din lipsa de locuri, mai pot cauta la alte gradinite, care poate nu sunt in apropierea casei sau locului de munca al parintilor. Acest lucru este permis pentru ca inscrierea la invatamantul prescolar nu este conditionat de circumscriptie. Potrivit Hotararii de Guvern publicata in Monitorul Oficial in data de 13 mai anul acesta, sunt ... citeste toata stirea