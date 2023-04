Astazi, la Pitesti, a inceput a 46-a editie a Simfoniei Lalelelor. Dupa deschiderea oficiala gazduita de Filarmonica Pitesti, unde au tinut discursuri organizatorii si invitatii, in Piata Primariei a avut loc traditionala "parada a florilor". M.D.Prescolari si elevii de la unitatile de invatamant din Pitesti au defilat in costume populare sau decorate cu flori, din Piata "Vasile Milea" pana in Piata Primariei, unde au fost asteptati de oficialitati.La eveniment au fost prezenti primari, ... citeste toata stirea