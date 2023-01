Presedintele CS Dacia, Toma Dutei, asteapta o victorie cu CSM Tg Jiu

Handbalistele de la CS Dacia Mioveni 2012, au maine dupa-amiaza un meci important in Liga Florilor.De la ora 17:00, in Sala Sporturilor din Mioveni, alb-albastrele intalnesc pe CSM Tg Jiu, partida facand parte din prima etapa a returului.Inainte de acest meci, presedintele clubului, Toma Dutei ne-a spus mai multe despre atmosfera din sanul echipei dar si despre asteptarile pe care le are de la acest meci..u1d34c567225e36eeb4e1b1e90121dc68 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; ... citeste toata stirea