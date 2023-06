In jurul orei 14.00, un echipaj din cadrul Biroului Ordine Publica, aflat in patrulare in zona parcului Lunca Argesului, a fost instiintat de catre un minor de 15 ani, ca in zona terenului de fotbal, se afla un individ care i-a adresat cuvinte obscene dar si propuneri indecente, cu tenta sexuala. A oferit semnalmentele individului si in scurt timp, acesta a fost identificat, iar in urma procedurilor de identificare a persoanei, s-a stabilit ca se numeste O.M., de 54 de ani si este din Pitesti. ... citeste toata stirea