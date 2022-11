Pretul carburantilor in scadere

Preturile benzinei si al motorinei in Romania sunt de ceva timp in usoara scadere. Astfel, carburantii standard se comercializau ieri in Pitesti cu preturi cuprinse intre 7.09 lei/l si 8.92 lei/l.La benzinariile Petrom - liderul pe piata din Romania, pretul benzinei standard era ieri de 7,09 lei, in timp ce al motorinei standard 8,30 lei. In acelasi timp un litru de benzina premium la OMV se vindea cu 7,81, iar motorina premium la aceeasi statie PECO cu 8,87 lei, in timp ce la Rompetrol era 9, ... citeste toata stirea