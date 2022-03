Preturi la gaze si energie plafonate

Vesti bune pentru consumatorii din Romania! Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca preturile la gaze si energie electrica vor fi plafonate pe un an. Masura ar trebui sa intre in viagoare de la 1 aprilie."Romania va cere realocarea fondurilor ramase necheltuite din programele europene anterioare destinate economiei romanesti pentru a putea interveni in ajutorul mediului de afaceri a intreprinderilor romanesti. Acest pachet trebuie sa faca fata provocarilor ridicate pe piata europeana si sa ... citeste toata stirea