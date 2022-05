"Prevenirea discriminarii" printre romii de la Cetateni!

Ieri au inceput activitatile incluse in programul Saptamanii Prevenirii Criminalitatii, actiune care are loc la nivel national. Prima zi a a avut ca tema prevenirea discriminarii iar oamenii legii au mers in comunitatea de romi din comuna Cetateni.Saptamana Prevenirii Criminalitatii, in care politistii de la prevenire organizeaza activitati, cu scopul de a-i sensibiliza pe cetateni cu privire la necesitatea adoptarii unor masuri de autoprotectie, precum si la consecintele asociate comiterii ... citeste toata stirea