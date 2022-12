Prima auditie la Filarmonica Pitesti

Joi, 15 decembrie, la Filarmonica Pitesti, va avea loc un concert simfonic in prima auditie. Este vorba de celebrul concert pentru violoncel al compozitorului A. DvoL(Trade Mark)ak. La pupitrul dirijoral revine Constantin Grigore. Tot in premiera pe scena Filarmonicii Pitesti, este solistul concertului, violoncelistul Constantin Borodin. I.I.In programul concertului de joi va fi: A. DvoL(Trade Mark)ak - Concertul pentru violoncel si orchestra in si minor, Op. 104 si F. Mendelssohn - Simfonia ... citeste toata stirea