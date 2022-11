Prima echipa calificata in sferturi!

In urma rezultatelor inregistrate in etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei, CS Mioveni a devenit prima echipa calificata in sferturile competitiei KO.Galben-verzii au invins cu 1-0 pe FC Botosani si, cu avand victorie si in prima etapa,1-0 la Otelul, au urcat pe locul 1 in Grupa B. In aceeasi grupa, UTA a invins in aceasta runda cu 3-1 pe Gloria Buzau, iar Otelul si FCSB au facut egal, 0-0. In ultima etapa CS Mioveni joaca cu UTA, care are 4 puncte si e pe locul 2, iar FC Botosani care e pe ... citeste toata stirea