Prima gala de box din Mioveni!

Sambata, 23 iulie, Sala Sporturilor Mioveni va gazdui, in premiera pentru oras, o competitie de box destinata sportivilor amatori si profesionisti, la care vor participa cluburi si asociatii sportive la nivel national.Gala de box - CUPA MIOVENI este organizata sub patronajul Federatiei Romane de Box prin asociatia sportiva de initiere in box din Mioveni, condusa de Sorin Popescu, cu sprijinul Consiliului Local si al Primariei Mioveni. Competitia ... citeste toata stirea