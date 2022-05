Prima Sarbatoare a Narciselor, dupa pandemie!

Ieri, in comuna Negrasi a avut loc "Sarbatoarea Narciselor", eveniment aflat la cea de 54-a editie. Acesta este organizata anual, de regula, in prima duminica a lunii mai, numai ca in ultimii doi ani nu a putut fi organizata din cauza pandemiei de coronavirus. Editia din acest an a coincis cu Ziua Comunei Negrasi. Astfel ca, pe langa cetatenii care au vrut sa se bucure de frumusetea florilor si parfumul lor vizitand poiana narciselor, la festivitati au fost prezenti sefi de institutii si ... citeste toata stirea