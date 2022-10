Prima victorie din turul Ligii Nationale de Baschet!

FC Arges Basketball a obtinut primul succes in noul sezon al Ligii Nationale de Baschet Masculin dupa ce s-a impus cu 79-71 in confruntarea de duminica seara, de pe propriul teren, cu SCM U Craiova.Pitestenii au inceput partida in forta, iar dupa primele zece minute aveau un avans de 8 lungimi, 29-21, scor stabilit de cosul pe sirena al lui Flannigan.Gazdele s-au distantat la 20 de puncte la jumatatea actului secund, gratie reusitelor lui Massey, Maciuca si Freeman. La pauza mare, Vulturii ... citeste toata stirea