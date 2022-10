Prima victorie pentru CS Dacia!

Dacia Mioveni a obtinut prima victorie din acest sezon dupa ce s-a impus pe teren propriu luni, in partida cu Minaur Baia Mare, scor 29-24.Argesencele veneau dupa 5 infrangeri consecutive in debutul campionatului, dar la mai multe dintre meciuri au avut probleme mari de arbitraj, alb-abastrele fiind clar dezavantajate de cavalerii fluierului. Acum , in sfarsit pe strada Daciei a rasarit si soarele, iar premisele pentru rezultate bune pe viitor sunt destule, avand in vedere modificarile majore ... citeste toata stirea