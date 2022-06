Primar acuzat de hartuire "O ora-doua intr-o zi, sa fii la dispozitia mea..."

Acuzatii de hartuire sexuala intr-o primarie din Arges. O tanara, in varsta de 21 de ani, sustine ca Mihai Georgescu, primarul comunei Calinesti i-a cerut favoruri sexuale in schimbul unui post la cabinetul propriu. Tanara a facut publica o inregistrare audio in timpul careia un barbat, despre care ea sustine ca este primarul, ii spune ce ii ofera si ce doreste sa primeasca in schimb. Tatal fetei sustine ca initial nici macar el nu a crezut ce-i povestea fiica. Asta pana cand fata, ca sa ... citeste toata stirea