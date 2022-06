Primar acuzat de hartuirea sexuala a unei tinere: "Daca vreau sa fiu cu tine o ora-doua intr-o zi, sa fii la dispozitia mea". Reactia edilului si a PSD

Mihai Georgescu, primarul PSD al comunei argesene Calinesti, a fost suspendat din toate functiile politice dupa ce in mediul online a aparut o inregistrare audio in care acesta i-ar propune unei tinere sa o angajeze la cabinetul sau in schimbul unor favoruri sexuale. Inregistrarea a produs un val de revolta. Potrivit inregistrarii care circula in mediul online, primarul Mihai Georgescu i-ar fi spus tinerei urmatoarele: "Te pot angaja pe cabinetul meu. Iti dau 35 de milioane, ma duci, ma aduci, ... citeste toata stirea