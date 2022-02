Primar la munca in folosul comunitatii

Condamnat de instantaFostul primar al Campulungului a ajuns sa presteze munca in folosul comunitatii dupa ce a condus matina sub influenta alcolului. Fapta s-a petrecut in 2020, in ziua de Boboteaza.Condamnat anul trecut la un an de inchisoare, executarea pedepsei fiind suspendata pe durata unui termen de supraveghere de doi ani, Liviu Esaroiu s-a ales si cu obligatia de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii. Fostul edil muscelean ceruse sa fie scutit de munca in frig si ... citeste toata stirea