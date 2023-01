Primar trimis in judecata pentru fraude!

La doi ani dupa ce a pierdut mandatul de primar al comunei Corbeni, Virgil Remo Mateescu este tras la raspundere pentru matrapazlacurile facute pe vremea cand era seful administratiei locale. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie il acuza ca ar fi " umflat" nota pe plata pentru efectuarea unui drum forestier, in aceasta fiind trecute lucrari neefectuate si materiale neutilizate si au dispus trimiterea lui in judecata pentru fraude cu fonduri europene. Alaturi de el au mai fost trimisi in ... citeste toata stirea