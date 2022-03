Primar, viceprimar si director de scoala condamnati!

Un cunoscut primar din judetul Arges a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru fapte de coruptie. In acelasi dosar si-au mai primit pedeapsa fostul viceprimar al comunei, un director de scoala gimnaziala si un om de afaceri. Daca functionarii publici au scapat cu pedepse cu suspendare si munca in folosul comunitatii, afaceristul are de executat, in penitenciar, o pedeapsa de 4 ani si 2 luni!Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au ... citeste toata stirea