Primaria Pitesti iluminata in rosu!

11 februarie este Ziua Europeana a Numarului de Urgenta 112!Anul acesta se implinesc 19 ani de la infiintarea, in Romania, a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta, administrat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.Pentru a semnaliza importanta misiunii Serviciului de urgenta 112 si apelarii responsabile a numarului unic 112, in seara zilei de 11 februarie, cladirea Primariei Municipiului Pitesti va fi iluminata in culoarea rosie!