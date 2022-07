Primarita Lasconi tine audientele pe Bulevardul Pardon, dupa ce Prefectura a atacat autorizatia de construire

Primarita Elena Lasconi a tinut marti audientele pe celebrul Bulevard Pardon, simbolul municipiului Campulung, blocat in stadiul de santier chiar inainte de finalizarea lucrarilor incepute in septembrie 2020, in mandatul fostului primar. Indignarea e mare in Campulung, mai ales ca pe 18 iulie incep zilele Municipiului, iar orasul sta intepenit in disconfortul care urma sa se incheie pana la marea sarbatoatre, dar care va mai fi prelungit cativa ani, caci legalitatea autorizarii lucrarilor ... citeste toata stirea