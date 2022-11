Primarita si-a dat seama ca se fura din banii administratiei!

Dupa mai bine de 20 de ani de munca in cadrul Primariei Corbi, contabila Elena Grosanu a ajuns in arest. Ea este acuzata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie ca a facut plati ilegale catre firma fiicei sale si ca si a achitat mai multe imprumuturi personale, la CAR, din banii institutiei. Prejudiciul este de aproximativ doua milioane de lei. Scamatoriile financiare ale contabilei au fost date in vileag de catre primarul comunei, Anca Baciu. Edilul ne-a dezvaluit ca legat de situatia ... citeste toata stirea