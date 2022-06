Primarul acuzat ca a pretins favoruri sexuale unei angajate a fost retinut. "Sa fii la dispozitia mea", i-a cerut edilul

Primarul comunei argesene Calinesti, Mihai Georgescu, a fost retinut luni, 27 iunie, sub acuzatia de folosire abuziva a functiei in scop sexual. Edilul i-a pretins favoruri sexuale unei angajate, la mutarea pe o alta functie, in aparatul administrativ. Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, au continuat cercetarile in dosarul penal privind savarsirea infractiunii de folosire abuziva a functiei in scop ... citeste toata stirea