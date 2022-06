Primarul din Arges acuzat de hartuire sexuala a unei tinere, exclus din PSD. Mihai Georgescu a mai stat in inchisoare pentru evaziune fiscala

Mihai Georgescu, primarul comunei argesene Calinesti, a fost plasat marti 28 iunie sub control judiciar de catre procurori, avand interdictia de a isi mai exercita functia. Mihai Georgescu este acuzat de folosire abuziva a functiei in scop sexual. In plus, magistratii Judecatoriei Topoloveni au decis ca Mihai Georgescu nu are voie sa intre in contact cu martorii.Si tot incepand de marti 28 iunie, Mihai Georgescu a fost exclus din PSD. "Ca urmare a hotararii Judecatoriei Topoloveni, PSD Arges a ... citeste toata stirea