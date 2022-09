Primarul Gentea ii da replica prefectului Perianu!

Intre primarul municipiului Pitesti, Cristian Gentea si prefectul judetului Arges, Radu Perianu, au loc discutii contradictorii. Replicile vin in urma unei postari pe Facebook, in care prefectul judetului cerea modificarea pretului apei. Mai exact, Radu Perianu, solicita in numele cetatenilor care locuiesc la case, sa nu se mai plateasca si canalizarea pentru apa utilizata cu scopul de a uda gazonul sau gradina, asa cum factureaza in prezent SC Apa Canal 2000 S.A, ci numai apa. Prefectul cerea ... citeste toata stirea