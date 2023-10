"Nu am luat, am dat", acestea au fost cuvintele primarului orasului Mioveni, Ion Georgescu, la intrarea in sediul DNA-Serviciul Teritorial Pitesti, miercuri seara. A iesit dupa aproximativ patru ore si jumatate pentru a fi dus in arestul IPJ Arges fiind retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, sub acuzatia de trafic de influenta. Edilul a ajuns in aceasta situatie dupa ce a fost denuntat de un prieten, vechi de peste 30 de ani, ca ar fi pretins mita sa favorizeze angajarea fiicei lui pe o ... citeste toata stirea