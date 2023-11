Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie-Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a primarului orasului Mioveni, Ion Georgescu, pentru fapte de coruptie. Rechizitoriul a fost depus la instanta luni, pe 27 noiembrie. Procurorii au cerut si verificarea masurilor preventive, iar solicitarea are termen de judecata miercuri 29 noiembrie. Primarul Georgescu depusese o cerere de inlocuire a masurii preventive inainte de a fi incheiat rechizitorul care are termen astazi, 28 ... citeste toata stirea