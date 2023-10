In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 1.30, primarul Mioveniului, Ion Georgescu a fost retinut de procurorii DNA- Serviciul Teritorial Pitesti sub acuzatia de trafic de influenta. La biroul lui, a fost facut un flagrant, in timp ce restituia 10.000 de euro unei persoane careia, spun surse judiciare, i-ar fi promis ca va interveni pentru o functie la Spitalul Mioveni. Dupa ce a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore, la iesirea din sediul DNA, Ion Georgescu a sustinut ca el ... citeste toata stirea