Primarul piroman, bun de plata!

Trimis in judecata dupa ce a incendiat Primaria Beleti-Negresti, fostul primar al comunei, Mihai Marin, are de platit sume uriase. Aflat in arest preventiv, acesta este judecat pentru violarea sediului profesional, distrugere, sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Daca instanta va acorda partilor civile sumele exact asa cum au fost inscrise la daune materiale si morale, atunci Mihai Marin ar trebui sa achite peste 1.300.000 de lei.In noaptea de 12 spre 13 decembrie 2021, Marin Mihai, ... citeste toata stirea