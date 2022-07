Primarul ramane sub control judiciar

Primarul comunei Calinesti, Mihai Georgescu, a contestat decizia procurorului de luare a masurii controlului judiciar. Ieri, Judecatoria Topoloveni a judecat solicitarea edilului. Instanta a respins cererea.Scandalul primarului Mihai Georgescu, acuzat de procurori pentru folosirea abuziva a functiei in scop sexual, nu s-a incheiat. Edilul Calinestiului, plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile, a contestat decizia. Potrivit masurii, nu are voie sa ia legatura cu partea vatamata, cu ... citeste toata stirea