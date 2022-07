Primarul Zamfir 9 ani de inchisoare!

Dupa ce a fost primar al comunei Bradu doua mandate, in perioada 2000-2008, Costel Zamfir a fost acuzat de procurorii DNA ca a facut numeroase retrocedari ilegale. Miercuri, fostul primar a fost ridicat de politisti si dus la penitenciar dupa ce a primit o condamnare definitiva de 9 ani inchisoare. Acesta a mai fost inchis in 2014 si a stat aproximativ 2 ani la inchisoare.Zamfir Costel, fost primar si presedinte al Comisiei locale de fond funciar al comunei argesene Bradu, a fost retrimis in ... citeste toata stirea