Primarul Zamfir condamnat la 13 ani inchisoare!

O pedeapsa de 13 ani si 6 luni, inchisoare cu executare, a primit Costel Zamfir, fost primar al comunei Bradu. Sentinta vine ca urmare a faptului ca in timpul mandatului sau, a emis acte de proprietate pe circa 150 de hectare de teren aflat in apropierea autostrazii Bucuresti- Pitesti desi terenurile respective erau atribuie unor cetateni din Oarja care aveau emise titluri de proprietate. Pe langa anii pe care ii va petrece in inchisoare, fostul primar are obligatia sa achite 5,1 milioane de ... citeste toata stirea