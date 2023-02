Primul dosar penal dupa avalansa care a lovit cabana Capra!

Politistii argeseni au intocmit dosar penal sub acuzatia de inselaciune, in cazul turistilor blocati de avalansa produsa la cabana Capra, in muntii Fagaras. Oamenii legii vor sa afle daca administratorul le-a adus la cunostinta celor care au facut rezervari pentru cazare ca drumul este blocat si nu au voie sa circule cu masina, dar si ca intrase in vigoare cod de vreme rea. M.S..u1cc522ff27a4bab28a764704074522fe { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; ... citeste toata stirea